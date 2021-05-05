السديس يُشيد بجهود المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن: خير مَن يمثل الوطن

قال: هم الذين جعلوا خدمة دينهم ووطنهم ركيزة أساسية في حياتهم العملية

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالدور الفاعل الذي يقوم به المتطوعون في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد أن هؤلاء المتطوعين هم خير من يمثل هذا الوطن، وهم الذين جعلوا خدمة دينهم ووطنهم ركيزة أساسية في حياتهم العملية، وهذا ليس بمستغرب من أبناء هذه البلاد المباركة الذين جعلوا أمام أعينهم خدمة دينهم ومليكهم وبلادهم.

وبيّن الرئيس العام أن جهود المتطوعين في المسجد الحرام، لها أثر ملموس في تجويد الخدمات وتحسينها؛ داعيًا الله -عز وجل- أن يجزل لهم العطاء إنه سميع مجيب.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

0

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442 09:00 PM

قال: هم الذين جعلوا خدمة دينهم ووطنهم ركيزة أساسية في حياتهم العملية

السديس يُشيد بجهود المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن: خير مَن يمثل الوطن

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 192

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالدور الفاعل الذي يقوم به المتطوعون في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد أن هؤلاء المتطوعين هم خير من يمثل هذا الوطن، وهم الذين جعلوا خدمة دينهم ووطنهم ركيزة أساسية في حياتهم العملية، وهذا ليس بمستغرب من أبناء هذه البلاد المباركة الذين جعلوا أمام أعينهم خدمة دينهم ومليكهم وبلادهم.

وبيّن الرئيس العام أن جهود المتطوعين في المسجد الحرام، لها أثر ملموس في تجويد الخدمات وتحسينها؛ داعيًا الله -عز وجل- أن يجزل لهم العطاء إنه سميع مجيب.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021