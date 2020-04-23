الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين يهنئون خادم الحرمين وولي العهد بحلو شهر رمضان المبارك

رفع أمراء المناطق والوزراء وكبار المسؤولين التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك المبارك .



أمير منطقة المدينة المنورة

فقد رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك المبارك .

وقال سموه: أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، سائلاً المولي عز وجل أن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذا الشهر الكريم عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي، والله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزكم سيدي،، .

كما رفع سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه: يطيب لي أن أتقدم لسموكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى عزوجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، ولسموكم تحياتي وتقديري .



أمير منطقة جازان

ورفع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق التهاني وخالص التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الأمير محمد بن ناصر: يسرني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان، أن نرفع لمقامكم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله – عز وجل – أن يعيده عليكم أعواماً عديدة، وأنتم متمتعين بالصحة والعافية، وأن يبقيكم ذخرًا للوطن وعونًا للإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار وأن يزيل هذه الغمة عن بلادنا في ظل توجيهاتكم وقيادتكم الحكيمة وعن كافة بلاد المسلمين والعالم أجمع بإذن الله, وأن يحفظكم ويرعاكم .



أمير نجران

ورفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، باسم أهالي المنطقة، وباسمه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك المبارك.

وقال سموه: يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم يا مولاي، باسم أبنائكم أهالي منطقة نجران، وباسمي، عظيم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يديمكم عزًّا وذخرًا للوطن وللعالم الإسلامي.

ودعا الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن عزًا ونصرًا وتمكينًا في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .

كما رفع سموه التهنئة لسمو ولي العهد الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ.

وقال سموه: يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم عظيم التهنئة، باسم أبنائكم أهالي منطقة نجران، وباسمي، بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يديمكم عزًّا وذخرًا للوطن وللعالم الإسلامي.

ودعا الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن عزًا ونصرًا وتمكينًا في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.



وزير البيئة والمياه والزراعة

ورفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، باسمه ونيابة عن منسوبي قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، والأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم، وجميع المسلمين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الفضلي بهذه المناسبة: إن بلادنا تخطو بكل ثقة نحو مستقبل مشرق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في ظل نعمة الأمن والأمان التي منَّ الله بها علينا، وتسير بخطى واثقة لمواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية، مؤكداً استمرار قطاعات الوزارة كافة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها القيادة الرشيدة لمواجهة آثار تفشي COVID-19، كما تعمل على توفير الأمن الغذائي والمائي وحماية البيئة.

وفي الختام، دعا المهندس الفضلي المولى عز وجل أن يحفظ على المملكة قيادتها وأمنها، وأن يوفق الجميع لصيام شهر رمضان وقيامه، ويتقبل بالصالحات أعمالهم، وأن يجعله شهر خير وبركة على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وأن يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء ومكروه.

محافظ العارضة

رفع محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر أخلص التهاني وأصدق الأماني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وإلى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود وإلى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.