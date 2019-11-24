"الأحمري" لرتبة رائد بدوريات نجران

قلّد نائب مدير شرطة منطقة نجران اللواء سالم بن هياف القرقاح مدير شعبة الدوريات بنجران الرائد عايض محمد الأحمري رتبته الجديدة (رائد) بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته، وذلك بحضور مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة نجران المقدم ماجد عبدالرحمن آل مفرح.

فيما عبّر "الأحمري" عن سعادته بهذه الترقية راجيًا من الله أن تكون عونًا له في خدمة دينه ومليكه ووطنه.