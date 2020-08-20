واشنطن تفرض عقوبات على 6 أفراد مرتبطين بالنظام السوري

بينهم المذيعة لونا الشبل

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت اليوم (الخميس)، عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بالنظام السوري.

ووفقاً لـ"رويترز"، من بين هؤلاء الستة الإعلامية السورية لونا الشبل، وعضو مجلس الشعب السوري محمد عمار ساعاتي بن محمد نوزاد.

وزارة الخزانة الأمريكية

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20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 06:39 PM

بينهم المذيعة لونا الشبل

واشنطن تفرض عقوبات على 6 أفراد مرتبطين بالنظام السوري

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت اليوم (الخميس)، عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بالنظام السوري.

ووفقاً لـ"رويترز"، من بين هؤلاء الستة الإعلامية السورية لونا الشبل، وعضو مجلس الشعب السوري محمد عمار ساعاتي بن محمد نوزاد.

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