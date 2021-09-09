جدة.. القبض على مقيميْن ومخالف لنظام الإقامة ارتكبوا جريمة سطو على محل تجاري

جميعهم من الجنسية الأفغانية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) مقيمين أحدهم مخالف لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الأفغانية في العقد الثالث من العمر، قاموا بالسطو على أحد المحلات التجارية في أحد أحياء محافظة جدة، وسرقة مبالغ مالية قُدّرت بـ(30.000) ريال، وجرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.