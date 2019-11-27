قائد أمن طرق المدينة يقلّد "الصبحي" رتبته الجديدة

قلّد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة العقيد تركي بن نايف المقهوي، صباح اليوم الأربعاء، قائد دوريات أمن طرق الساحل الغربي بمحافظة ينبع المقدم سلطان بن عودة الصبحي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.
وبهذه المناسبة، عبّر "الصبحي" عن سعادته بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر؛ مؤكدًا عزمه بذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة دينه ووطنه.
"سبق" تهنئ "الصبحي"، وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والنجاح.

قائد أمن طرق يقلّد "الصبحي" رتبته الجديدة

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27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441 02:12 PM

قائد أمن طرق المدينة يقلّد "الصبحي" رتبته الجديدة

صحيفة سبق الإلكترونية

ينبع

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قلّد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة العقيد تركي بن نايف المقهوي، صباح اليوم الأربعاء، قائد دوريات أمن طرق الساحل الغربي بمحافظة ينبع المقدم سلطان بن عودة الصبحي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.
وبهذه المناسبة، عبّر "الصبحي" عن سعادته بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر؛ مؤكدًا عزمه بذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة دينه ووطنه.
"سبق" تهنئ "الصبحي"، وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والنجاح.

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قائد أمن طرق يقلّد "الصبحي" رتبته الجديدة

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