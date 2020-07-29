رئاسة شؤون الحرمين تختتم الدورة العلمية الصيفية الافتراضية

استمرت 7 أيام.. بعنوان "فقه المناسك ومقاصدها في جائحة كورونا"

اختتمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدورة العلمية الصيفية الافتراضية التي عقدت "عن بعد" برعاية الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بعنوان "فقه المناسك ومقاصدها في جائحة كورونا" لمدة 7 أيام.

جاء ذلك انطلاقاً من رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية اللذين يعدان منبراً لنشر هدايات هذا الدين وتوجيه وإرشاد المسلمين وصرحاً من صروح الهدى للعالمين.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان المقوشي: الدورة حظيت بما يقارب 10 آلاف مستفيد من الدروس العلمية، فيما كانت برامج التواصل الاجتماعي تبث لجميع أقطار العالم العربي والإسلامي، والتي أشرفت عليها وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بكل احترافية ومهنية لإيصال رسالة الدين الإسلامي الوسطي الحنيف عبر المنصات الرقمية المختلفة.

وأضاف: الرئاسة استضافت أربعة من العلماء والفقهاء الذين بدورهم قدموا 13 مجلساً علمياً إلى جمهور العالم العربي والإسلامي والمتاحة حالياً عبر المنصة الإلكترونية "منار الحرمين" والرابط http://manaratalharamain.gov.sa/ تضمنت سلسلة محاضرات تناولت موضوعاتها أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والواجب الشرعي تجاه هذا المرض.