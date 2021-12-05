رسالة من خادم الحرمين لأمير قطر تتعلق بالعلاقات الأخوية وسبل دعمها

سلّمها وزير الخارجية اليوم خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد له في الدوحة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وقام بتسليم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال سمو أمير دولة قطر له في مكتبه بالديوان الأميري اليوم.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، لأمير دولة قطر، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته، حمّل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.