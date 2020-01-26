"الأرصاد": انخفاض ملموس في درجات الحرارة على المناطق كافة

مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على مناطق المملكة كافة مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة ،نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة انخفاض درجات الحرارة

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26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441 08:18 AM

مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية

"الأرصاد": انخفاض ملموس في درجات الحرارة على المناطق كافة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على مناطق المملكة كافة مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة ،نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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