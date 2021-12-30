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"حيدر" يشير إلى تخصيص مطاف الدور الأول لهم للطائفين من غير المعتمرين

متحدث شؤون الحرمين: استمرار العمل بالمسارات الافتراضية في صحن المطاف

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أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، عن استمرار العمل بالمسارات الافتراضية في صحن المطاف وزيادة عدد المصليات المخصصة لأداء سنة الطواف، بما يمكن المعتمرين من أداء مناسكهم بيسر مع تحقيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن الطائفين من غير المعتمرين قد تم تخصيص مطاف الدور الأول لهم، مع تجهيزه بالمسارات الافتراضية، لضمان سهولة الحركة وانسيابيتها.



يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن استكمال إجراءات تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية.



وقال "حيدر": الرئاسة أعادت ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين، حيث شمل الإجراء صحن المطاف والمصليات داخل الحرم المكي وساحاته؛ حفاظًا على سلامة المعتمرين والمصلين والوقاية من جائحة كورونا.



وأضاف: فيما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام أبان أن الرئاسة قد هيأت مصليات توسعة الملك فهد بكامل أدوارها، ومصليات التوسعة السعودية الثالثة بكامل طاقتها الاستيعابية مع ساحاتها الخارجية وأروقتها الداخلية، بالملصقات الإرشادية للتباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة ترتيب الصفوف تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، منوهاً بأن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة للتأكد من الجاهزية التامة، وتوفر جميع الخدمات للمصلين بما يضمن لهم سهولة أداء العبادة.



وأشار "حيدر" إلى أنه يتم يومياً تعقيم كامل المسجد الحرام ومرافقه بواقع عشر مرات باستخدام قرابة (34) ألف لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والسجاد، إضافة إلى استعمال أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، و(20) جهاز بايوكير، و(11) روبوتًا ذكيًا للتعقيم، و(600) مضخة تعقيم إلكترونية ويدوية، و(20) جهاز تعقيم بالرذاذ الضبابي.



وشدد على ضرورة تقيد المعتمرين والمصلين بلبس الكمامة الطبية، وتعقيم الأيدي، والتقيد بمسافة التباعد الجسدي، والتعاون مع العاملين في الحرم المكي الشريف الذين يعملون على راحتهم وسلامتهم.



وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قد وجّه مؤخرًا كافة منسوبي الرئاسة العامة بتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة؛ في إطار الوقاية الصحية لكل من يباشر تقديم الخدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.