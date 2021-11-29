الأمم المتحدة تحذر من انخفاض نسبة التطعيم في مناطق من العالم

أكدت أن معدلات اللقاح المنخفضة أرض خصبة للمتغيرات

نوه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بما تقوم به الحكومة والمجتمع العلمي والصحي في جنوب إفريقيا للعمل في وقت مبكر لتحديد ظهور متغير جديد من كوفيد-19، محذرًا من حدوث متغيرات بسبب انخفاض نسبة التطعيم في مناطق من العالم.



وأعرب غوتيريش في بيان صحفي اليوم عن قلقه البالغ بشأن عزلة دول جنوب إفريقيا بسبب قيود السفر الجديدة التي فرضها فيروس كوفيد -19، مؤكدًا أن معدلات اللقاح المنخفضة هي أرض خصبة للمتغيرات.



وشدد على أنه لا يمكن إلقاء اللوم على سكان إفريقيا بسبب المستوى المتدني بشكل غير أخلاقي للتطعيمات المتاحة في إفريقيا، مؤكدًا أنه لا ينبغي معاقبتهم على تحديد المعلومات العلمية والصحية المهمة ومشاركتها مع العالم.



وناشد غوتيريش جميع الحكومات للنظر في إجراء اختبارات متكررة للمسافرين، إلى جانب تدابير أخرى مناسبة وفعّالة حقًا، بهدف تجنب مخاطر انتقال العدوى للسماح بالسفر والمشاركة الاقتصادية.