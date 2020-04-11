"آبي" يطالب اليابانيين بتجنب أماكن السهر للحد من تفشي "كورونا"

190 إصابة جديدة في طوكيو اليوم

طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم (السبت)، المواطنين في جميع أنحاء اليابان، بتجنب الذهاب إلى أماكن السهر كالحانات والمطاعم، وذلك في تشديد لإرشادات التباعد الاجتماعي الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن طوكيو بؤرة تفشي فيروس كورونا في اليابان حاليًّا، سجلت ما يزيد على 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، متجاوزة العدد القياسي المسجل أمس وهو 189 إصابة؛ وفقاً لـ"رويترز".

وجاءت دعوة المواطنين للبقاء في منازلهم في المساء، بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ في طوكيو وست مناطق أخرى.

ويشدد "آبي" التعليمات تدريجيًّا؛ في مسعى للحد من أثر الوباء على اقتصاد بلاده، وهو ما عرضه لانتقادات بالتباطؤ الشديد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمجازفة بانتشار الفيروس خارج نطاق السيطرة.