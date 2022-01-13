"الأفواج الأمنية" بجازان تضبط 304 كلجم من مادة القات المخدر وتوقف مهربها

صرّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان أحبطت تهريب 304 كيلو جرامات من مادة القات المخدر، وقبضت على مهربها، وهو مواطن، أوقفته واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
اتُخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل إلى جهة الاختصاص
صرّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان أحبطت تهريب 304 كيلو جرامات من مادة القات المخدر، وقبضت على مهربها، وهو مواطن، أوقفته واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.