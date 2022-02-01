"الجبير" يستقبل سفير الأوروغواي لدى المملكة

استعرضا العلاقات بين البلدين وسبل دعمها

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية الأوروغواي الشرقية لدى المملكة نيلسون جميل شعبان.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.