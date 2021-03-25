شاهد.. "الإسلامية" تقدم لقاح كورونا لمنسوبيها بجازان

تطعيم 34 موظفاً كمرحلة أولية

بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بتقديم لقاح كورونا (كوفيد19) لمنسوبي ومنسوبات الفرع والإدارة المرتبطة ومراكز الدعوة في مقر عملهم اليوم، ضمن مبادرتي وزارة الصحة (نتعاون لا نتهاون)، و(خذ الخطوة.. خذ اللقاح) وذلك للحد من انتشار هذا الفيروس.



وشهد اليوم تطعيم 34 موظفاً وموظفة من منسوبي الفرع كمرحلة أولى في إطار الجهود المشتركة لمواكبة جهود الدولة للتصدي لوباء كورونا.



وقد قدم مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز على توفير لقاح كورونا مجاناُ لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك من حرص القيادة على سلامة المواطنين.



كما قدم "مدخلي" شكره لمدير عام صحة جازان الدكتور عبدالرحمن بن دبي الحربي على تعاونه الدائم وتجاوبه، داعياً في ختام حديثه الجميع لأخذ اللقاح؛ وذلك لنعود لحياتنا الطبيعية في القريب العاجل، مشدداً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المساجد والجوامع والأماكن العامة.