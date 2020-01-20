اشتباه دوريات أمن طرق مكة بقائد مركبة يكشف مطلوبًا أمنيًّا ممنوعًا من السفر

عليه تعميم بالمنع بسبب قضية رشوة على طريق مكة - المدينة المنورة

تمكنت دوريات أمن الطرق من ضبط مقيم من الجنسية اليمنية؛ عليه تعميم منع من السفر بسبب قضية رشوة على طريق مكة - المدينة المنورة.

وتفصيلاً، اشتبه رجال أمن الطرق بقائد بمركبة من نوع شفروليه كابريس 2009 على طريق مكة -المدينة المنورة، وعند استيقافه، وبعد كشف على هويته، اتضح أنه مقيم من الجنسية اليمنية، وأنه مطلوب أمنيًّا، وعليه تعميم منع من السفر بسبب قضية رشوة.

وتم التحفظ على المقيم، وإعداد محضر بالواقعة، وتسليمه إلى شرطة الجموم لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

طريق مكة - المدينة المنورة دوريات أمن الطرق رشوة

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20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441 01:59 AM

عليه تعميم بالمنع بسبب قضية رشوة على طريق مكة - المدينة المنورة

اشتباه دوريات أمن طرق مكة بقائد مركبة يكشف مطلوبًا أمنيًّا ممنوعًا من السفر

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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تمكنت دوريات أمن الطرق من ضبط مقيم من الجنسية اليمنية؛ عليه تعميم منع من السفر بسبب قضية رشوة على طريق مكة - المدينة المنورة.

وتفصيلاً، اشتبه رجال أمن الطرق بقائد بمركبة من نوع شفروليه كابريس 2009 على طريق مكة -المدينة المنورة، وعند استيقافه، وبعد كشف على هويته، اتضح أنه مقيم من الجنسية اليمنية، وأنه مطلوب أمنيًّا، وعليه تعميم منع من السفر بسبب قضية رشوة.

وتم التحفظ على المقيم، وإعداد محضر بالواقعة، وتسليمه إلى شرطة الجموم لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

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طريق مكة - المدينة المنورة دوريات أمن الطرق رشوة

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