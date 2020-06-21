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ارتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 شخصًا

فرنسا تسجل 16 وفاة جديدة و641 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت فرنسا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 حالة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم إن عدد الإصابات ارتفع بمقدار 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.