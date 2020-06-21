فرنسا تسجل 16 وفاة جديدة و641 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 شخصًا

سجلت فرنسا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 حالة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم إن عدد الإصابات ارتفع بمقدار 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

0

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 12:27 AM

ارتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 شخصًا

فرنسا تسجل 16 وفاة جديدة و641 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

باريس

0 1,031

سجلت فرنسا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 حالة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم إن عدد الإصابات ارتفع بمقدار 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد فرنسا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020