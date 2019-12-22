هرباً من قصف النظام السوري وروسيا.. 25 ألف مدني ينزحون عن إدلب

وصلوا إلى منطقة قرب الحدود التركية

نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام تركية رسمية، اليوم (الأحد)، أن ما لا يقل عن 25 ألف مدني فروا من إدلب في شمال غرب سوريا إلى تركيا خلال اليومين الماضيين، في حين كثف النظام السوري وروسيا قصفهما للمنطقة.

وأوضحت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، أن 25 ألفًا فروا من إدلب ليسوا ضمن الخمسين ألفًا الذين تحدث عنهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضافت أن المدنيين الفارين وصلوا إلى منطقة قرب الحدود التركية.

وكان "أردوغان" قد أعلن الخميس الماضي أن 50 ألف شخص يفرون من إدلب في اتجاه تركيا.

وذكر سكان ومسعفون أن طابورًا طويلًا من المركبات شوهد يغادر مدينة معرة النعمان التي تسيطر عليها المعارضة يوم الجمعة.