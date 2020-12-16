الجدعان: لا مخاوف من حجم الدين العام.. 2021 ستكون سنة التعافي

توقّع #وزير_المالية محمد الجدعان؛ أن تكون 2021، سنة التعافي الاقتصادي، وقال اليوم: صارعنا لتوفير منتجات طبية بسبب منع دول كثيرة تصدير منتجاتها.
وتابع خلال أولى جلسات #ملتقى_الميزانية_2021: استطعنا العمل مع الجهات الحكومية لتحقيق مرونة في المصروفات ولا مخاوف من حجم الدين العام.
وأضاف: دعمنا القطاع الخاص للتأكد من بقاء الوظائف ولدينا احتياطات حكومية، واستثمارات كبيرة جداً من خلال #صندوق_الاستثمارات_العامة، ولدينا قوة مالية جيدة للتعامل مع العجز.
وتابع: في سنة الجائحة استكملنا عدداً من مشاريع التخصيص في عدة قطاعات، ورؤية 2030 كانت محوراً أساسياً في تجاوز الجائحة، وما تخطط له كبرى دول العالم موجود في رؤية 2030.
قال في ملتقى الميزانية: ما تخطط له كبرى دول العالم موجود في رؤية 2030
توقّع #وزير_المالية محمد الجدعان؛ أن تكون 2021، سنة التعافي الاقتصادي، وقال اليوم: صارعنا لتوفير منتجات طبية بسبب منع دول كثيرة تصدير منتجاتها.
وتابع خلال أولى جلسات #ملتقى_الميزانية_2021: استطعنا العمل مع الجهات الحكومية لتحقيق مرونة في المصروفات ولا مخاوف من حجم الدين العام.
وأضاف: دعمنا القطاع الخاص للتأكد من بقاء الوظائف ولدينا احتياطات حكومية، واستثمارات كبيرة جداً من خلال #صندوق_الاستثمارات_العامة، ولدينا قوة مالية جيدة للتعامل مع العجز.
وتابع: في سنة الجائحة استكملنا عدداً من مشاريع التخصيص في عدة قطاعات، ورؤية 2030 كانت محوراً أساسياً في تجاوز الجائحة، وما تخطط له كبرى دول العالم موجود في رؤية 2030.