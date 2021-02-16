"مسرحية ولا أحد يصدقهم".. عسكر ميانمار يوجهون تهمة ثانية للزعيمة "سو تشي"

تواصل الاحتجاجات المناهضة للانقلاب

وجّه النظام العسكري في ميانمار تهمة ثانية إلى الزعيمة أونغ سان سو تشي، اليوم الثلاثاء، المتهمة سابقاً باستيراد أجهزة اتصالات بشكل غير قانوني، لكن هذه المرة "لانتهاك قانون إدارة الكوارث الطبيعية".

وبين خين ماونغ زاو محامي "سو تشي" أنها قد تمثل مرة جديدة أمام المحكمة في الأول من مارس.

ومن جانبه، ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص في ميانمار توم أندروز، أن جلسة الاستماع هذه لن تكون عادلة، فلا يوجد شيء عادل في المجموعة العسكرية.

وأضاف أن "المحاكمة مجرد مسرحية، وبالطبع لا أحد يصدقهم"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعلى الرغم من تهديدات الجيش، يتواصل الحراك المناهض للانقلاب.

وقطع متظاهرون حركة المرور على سكة حديد في ماولاميين جنوب رانغون، ما أوقف حركة القطار بين هذه المدينة الساحلية والعاصمة الاقتصادية، بحسب صور بثتها وسيلة إعلام محلية.

وعلى لافتات حملها المتظاهرون كتبت العبارة التالية "أعيدوا لنا قادتنا"، فيما كان محتجون يدعون موظفي سكك الحديد إلى التوقف عن العمل.