"الأرصاد": توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق

استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: الشرقية، الرياض، عسير، كذلك على جازان والباحة تشمل السواحل منها؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.