"الريس" مديرًا لوحدة المراسم بمكتب وزير الشؤون الإسلامية

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قرارًا بتكليف وليد بن سليمان الريس مديرًا لوحدة المراسم بمكتب الوزير.

ويعد "الريس" من الكفاءات الشابة بوزارة الشؤون الإسلامية، ويتميز بدماثة الخلق والتفاني والإخلاص بالعمل وحب الوطن.

وإدارة صحيفة "سبق" تتقدم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء له بالتوفيق والسداد لخدمة الدين والمليك والوطن.