تحسن حالة "تمبكتي" .. والسماح له ببدء التمارين البدنية

بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها

كشفت الفحوص والأشعة التي أجراها مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونادي الشباب حسان تمبكتي تحسنًا في حالته الصحية بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في وقت سابق من الشهر الماضي.

حيث قام اللاعب بزيارة الطبيب المشرف على حالته في المستشفى الجامعي بالرياض، كما سيقوم بإجراء فحوص إضافية لاحقًا بإشراف مباشر من الجهاز الطبي للمنتخب الأول.



وتعرض تمبكتي لإصابة خطيرة على مستوى الرقبة إثر اصطدام قوي مع الحارس محمد العويس ، في كرة مشتركة في لقاء الأخضر أمام أوزبكستان (في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023)، والتي كسبها الأخضر وتأهل للأدوار النهائية للمونديال.



