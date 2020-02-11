اللص "الذكي".. خطأ واحد أسقطه في يد الشرطة

النهاية المحتومة

لا بد من سقوط اللصوص مهما فعلوا؛ فقد ألقت السلطات في ولاية تينيسي الأمريكية، القبض على لص "ذكي"، شديد الحرص على النظام وعدم ترك أي بصمات؛ لكنه ارتكب خطأ واحدًا قاد الشرطة إليه.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"؛ فقد سقط من اللص روبرت شول غودارد (49 عامًا) دفتر ملاحظات تضمّن لائحة بأماكن أخرى كان يخطط لسرقتها.

ووُجهت لغودارد، اتهامات تحطيم باب زجاجي، واقتحام منزل في ناشفيل يوم التاسع والعشرين من يناير، وسرقة جهاز تلفاز ومسدس من سكان المنزل؛ بحسب السجلات التي قُدّمت لمحكمة مقاطعة ديفيدسون.

لكن الادعاء قال: إن غودارد نسي شيئًا ساعد السلطات في حل لغز القضية، وهو دفتر ملاحظات سجل فيه عدة عناوين؛ ومنها عنوان منزل آخر على بُعد عدة كيلو مترات كان قد تعرّض للسرقة في نفس يوم السرقة الأخيرة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا تينيسيان".

أُلقي القبض على غودارد بعد أن صوّرته إحدى كاميرات المراقبة وهو يحاول كسر الباب الخلفي لمنزل آخر؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وحسب النهاية المحتومة؛ فقد أُلقِيَ القبض على غودارد الأسبوع الماضي، وهو محتجز لحين سداد كفالة قدرها 15 ألف دولار في اتهامات بالسطو والسرقة كما أظهرت سجلات السجن.