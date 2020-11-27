كورونا في روسيا.. 27543 إصابة جديدة بينها 7918 في العاصمة موسكو و496 وفاة

سجّلت السلطات الصحية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 27543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ بينها 7918 في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و215533.
كما سجّلت السلطات 496 وفاة من جرّاء الإصابة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 38558.روسيا فيروس كورونا الجديد
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجّلت السلطات الصحية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 27543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ بينها 7918 في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و215533.
كما سجّلت السلطات 496 وفاة من جرّاء الإصابة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 38558.