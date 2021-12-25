"الذرحاني".. فر من الحوثيين ليؤمّن حياة كريمة لأسرته فقتلته قذيفتهم بصامطة

مواطن يمني هرب من الجرائم والتضييق.. فناله مقذوف حوثي غادرٌ في جازان

‬ اضطر المواطن اليمني حسين الذرحاني إلى الفرار من موطنه، يافع اليمنية؛ حتى يؤمّن لأسرته حياة كريمة بعد أن ضيّقت عليهم مليشيا الحوثي سبل العيش، والعمل داخل الأراضي اليمنية، ولم يَدُر بخلَده أنه سيكون ضحية دموية المليشيا الإرهابية حتى وهو خارج حدود وطنه.

وكان الذرحاني، الذي يعمل بصناعية محافظة صامطة جنوب المملكة، قد قدم إلى السعودية بحثًا عن العمل؛ ليؤمّن العيش لأسرته التي تركها خلفه ولا يعلم مصيرها جراء اعتداءات الحوثي عليها؛ ولكن الموت كان مصيره مساء أمس؛ جراء مقذوف حوثي استهدف المدنيين الآمنين.

وكانت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد أعلنت تسجيل حالتيْ وفاة لمواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف، أطلقته المليشيات في صامطة بمنطقة جازان.

وأكدت قوات التحالف أن التحضير لعملية عسكرية بنطاق واسع؛ يأتي في إطار القانون الدولي والإنساني؛ مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة.