النيابة العامة: يحظر صنع الأسلحة النارية ومستلزماتها أو استيرادها

دون ترخيص من الجهات المختصة

شددت النيابة العامة على أنه يُحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص.

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07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443 06:21 PM

دون ترخيص من الجهات المختصة

النيابة العامة: يحظر صنع الأسلحة النارية ومستلزماتها أو استيرادها

ذياب الشمري

الرياض

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شددت النيابة العامة على أنه يُحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص.

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