بيشة.. تعليق زيارات المرضى بمستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة

لرفع مستوى تطبيق سياسات مكافحة العدوى وحرصًا على سلامة الجميع

أعلنت "صحة بيشة" تعليق الزيارات في مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت "صحة بيشة" إنه نظرًا للحاجة إلى رفع مستوى تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وحرصًا على سلامة الجميع من المنوَّمين والمراجعين؛ فإنه سيتم تعليق الزيارة للمرضى في المستشفى بدءًا من اليوم الأحد الموافق 1-1-2022م، والاكتفاء بالتواصل عن بُعد، أو الاتصال بالرقم 0176226613، تحويلة 1020 - 1107 - 1113.