"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.