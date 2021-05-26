"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442 09:19 AM

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 6 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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