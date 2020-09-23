الرياضة السعودية في 90 عامًا.. من الملاعب الترابية إلى سيادة آسيا والوصول للعالمية

آخر الإنجازات "داكار الدولي" ومنتخب الشباب والهلال

تحل الذكرى التسعون عامًا لتوحيد البلاد زاخرة بالإنجازات الرياضية التي نقشت أحرف المملكة العربية السعودية بمداد من ذهب في مختلف المحافل العربية والإقليمية والقارية والعالمية.

فمن الملاعب الترابية التي يعج غبارها، مرورًا بالبساط الصناعي، ثم الأنجيلة الزراعية والصالات المغلقة؛ ذاع صيت الرياضة السعودية ووصلت للعالمية عبر الأندية والمنتخبات والألعاب الفردية؛ كان آخرها المنتخب السعودي لفئة الشباب وفريق الهلال عندما تربعا في بطولتين مختلفتين على العرش الآسيوي قبل عدة أشهر.

وتعود أولى خطوات عناية حكومة المملكة بالرياضة في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- حيث أدخلت وزارة المعارف آنذاك مادة التربية البدنية في برامج المدارس والمعاهد، واستقدمت المدرسين من الأقطار العربية الشقيقة وقامت بإعداد مدرسي هذه المادة بإيفادهم إلى الخارج أو بعقد دورات صيفية يتم بموجبها تأهيلهم.

وفي عام 1374هـ ـ 1954م، أنشأت إدارة جديدة هي "إدارة التربية الرياضية والاجتماعية" لتتولى مسؤولية النشاط الرياضي والاجتماعي في المدارس، ومن ثم أصبحت مادة التربية الرياضية مقررة في المدارس وأدخلت ضمن المناهج.

ومنذ عام 1375 هـ ـ 1955م تطور هذا النشاط ليشمل إقامة المباريات الرسمية التي تنظمها المناطق التعليمية في المملكة بين مدارسها في مختلف الألعاب مثل: كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة؛ فضلًا عن ألعاب القوى التي أدخلت لأول مرة في تاريخ النشاط الرياضي مثل: سباق الدراجات.

أما في عام 1380هـ- 1960م فقد أسندت مهام رعاية الشباب إلى وزارة المعارف (وزارة التعليم حاليًا)، وتم إسناد مهام رعاية الشباب في القطاع الأهلي إلى إدارة رعاية الشباب بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 1382هـ 1962م، حتى صدر عام 1394هـ - 1974م قرار مجلس الوزراء الذي بموجبه أصبحت رعاية الشباب جهازًا مستقلًّا تحت مسمى (الرئاسة العامة لرعاية الشباب)، وترتبط بالرئاسة العامة للجنة الدولية العربية السعودية التي تأسست عام 1384هـ - 1964م.

واعترفت بها اللجنة الأولمبية الدولية عام 1385هـ - 1965م، وأنشئ عام 1384هـ المعهد المتوسط للتربية الرياضية، بهدف إعداد معلمين يضطلعون بأعباء التربية الرياضية، كما أوفد عدد ممن يتوافر لديهم الاستعداد من الشباب السعودي إلى مختلف المعاهد العليا للتربية الرياضية بالدول العربية والأوروبية.

ومن خلال اللجنة الأولمبية التي رسمت خارطة طريق الإنجازات الوطنية عبر برنامج (ذهب 2022)، قفزت الرياضة السعودية قفزات متقدمة من حيث التنوع في الرياضات التي تشرف عليها وتشارك بها في مختلف البطولات، لا سيما مع ازدياد عملية تأسيس الأندية، أتبعها تأسيس الاتحاد الرياضي الذي يعنى بالألعاب الأخرى غير كرة القدم.

ومع أول خطة خمسية للرئاسة العامة لرعاية الشباب (الهيئة العامة للرياضة حاليًا)، وصل عدد الأندية الرياضية المعترف بها في المملكة إلى 54 ناديًا، وتم تشكيل عشرة اتحادات رياضية، وثلاث مدن رياضية في الرياض وجدة والدمام، في حين وصل عدد الأندية اليوم إلى 170 ناديًا.

وكانت بدايات الدوري السعودي عام 1976م ويضم ثمانية أندية، وبعد عام ارتفع العدد إلى 10 أندية، حتى عام 1984م حيث تم إلغاء الهبوط ذلك الموسم، ليصل عدد الأندية إلى 12 ناديًا، ولم يرتفع عدد الأندية في الدوري السعودي للمحترفين لمدة 26 عامًا إلى أن وصلنا إلى عام 2010م عندما تم إلغاء الهبوط ذلك الموسم.

ففي كرة القدم حققت المملكة إنجازات غير مسبوقة، ولعل أبرزها حصول المنتخب الأول على بطولة أمم آسيا ثلاث مرات بعد وصوله للمباراة النهائية ست مرات، كما تأهل المنتخب الأول لنهائيات كأس العالم أربع مرات متتالية خلال أعوام 1994م و1998م و2002م و2006م، ثم تأهل الآن إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، كما تأهل المنتخب الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية مرتين، وحقق منتخب الشباب بطولة آسيا مرتين، وتأهل لكأس العالم.

وحقق منتخب الناشئين إنجازًا عالميًّا بتتويجه بكأس العالم عام 1989م، ولم تقف الإنجازات عند ذلك وحسب، فهذا منتخب ذوي الاحتياجات الخاصة يتوج بكأس العالم ثلاث مرات متتالية بقيادة المدرب الوطني الدكتور عبدالعزيز الخالد أعوام 2006م في ألمانيا، و2010م في جنوب إفريقيا و2014 في البرازيل في إنجاز غير مسبوق، يؤكد حرص المملكة على هذه الفئة الغالية.

وحققت المملكة من خلال كرة اليد العديد من الإنجازات من أبرزها تأهل منتخب اليد الأول والشباب لنهائيات كأس العالم أكثر من مرة، آخرها كأس العالم للشباب في الجزائر العام الحالي؛ فيما سيخوض المنتخب الأول مشاركته العالمية التاسعة في تاريخه في كأس العالم للكبار التي ستقام في ألمانيا والدنمارك مطلع عام 2019م؛ حيث كانت المشاركة الأولى في اليابان عام 1997 قبل 22 عامًا، وآخرها في فرنسا عام 2017م.

وتأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم لكرة القدم 5 مرات على التوالي في الأعوام 1994 و1998 و2002 و2006، ثم 2018، كما حقق المنتخب بطولة كأس أمم آسيا 3 مرات في أعوام 1984 و1988 و1996، كما حصل المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة على كأس العالم لكرة القدم في السويد للمرة الرابعة عام 2018.

وعلى مستوى الألعاب الأخرى حققت الرياضة السعودية عددًا من الإنجازات العالمية المختلفة، مثل:

- تتويج المنتخب السعودي الأول بكأس الخليج لكرة الطائرة (2005م).

- خطف المنتخب السعودي لكرة الطائرة برونزية دورة الألعاب الآسيوية (2006م).

- الهلال بطلًا للبطولة الخليجية الـ25 لكرة الطائرة (2006م).

- المنتخب السعودي يطير ببطولة الخليج الـ18 لكرة اليد التي أقيمت في أبو ظبي (2007م).

- الخليج يتوج ببطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ27 لكرة اليد للأندية أبطال الدوري (2007م).

- الهلال يحلق في سماء الخليج بعد أن نجح في إحراز البطولة الخليجية الـ26 لكرة الطائرة للمرة الثانية على التوالي.

- الاتحاد يحقق إنجازًا غير مسبوق لكرة الماء السعودية بعد تحقيقه لقب بطولة الأندية الآسيوية الخامسة (2007م).

- تأهل المنتخب السعودي لكرة اليد إلى كأس العالم 2009م التي أقيمت في كرواتيا بعد حصوله على المركز الثالث في البطولة الآسيوية (2008م).

- توج الأهلي بطلًا لبطولة آسيا الحادية عشرة للأندية أبطال الدوري لكرة اليد (2009م).

- الأهلي يطير بلقب بطولة الأندية الخليجية أبطال الكأس لكرة اليد الـ29 للمرة الثامنة في تاريخه (2009م).

- الهلال بطلًا للبطولة العربية 27 لكرة الطائرة، والأهلي يتوج بالبطولة الخليجية الـ28 لكرة الطائرة (2009م).

- المنتخب السعودي يسجل إنجازًا كبيرًا ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم في إسبانيا 2013، بتحقيقه المركز الثالث في البطولة الآسيوية الخامسة عشرة لكرة اليد (2012م).

- السائق ياسر السعيدان يشرف وطنه ويحقق إنجازًا عالميًّا من خلال تتويجه ببطولة العالم للراليات الصحراوية (2013م).

- طائرة الهلال تتوج بلقب البطولة الخليجية للأندية الـ32 (2013م).

وفي العام الجاري 561 ميدالية (201 ميداليات ذهبية، و182 ميدالية فضية، و178 ميدالية برونزية)، وظفر منتخب السلة بكأس العرب؛ على عكس جميع التوقعات التي كانت ترشح مصر لتحقيق البطولة العربية الـ23 لكرة السلة، كما حقق منتخبنا الوطني للكرة الطائرة كأس التحدي الآسيوي بسريلانكا، وتأهل منتخب كرة اليد للناشئين لكأس العالم بألمانيا والدنمارك 2019.

فيما حلق صقور الأخضر الشاب في جاكرتا بإندونيسيا، وحققوا كأس آسيا للشباب بعد غياب 26 عامًا، والتأهل لمونديال بولندا 2019. كما حقق منتخبنا دون الـ15 سنة كأس الخليج التي تؤهل لكأس آسيا؛ ليؤكد عودة الفئات السنية للواجهة نتيجة الاهتمام الكبير بالقاعدة السنية لجميع الألعاب. وهذا الإنجاز جاء بعد تأهل كأس العالم في روسيا 2018 للمنتخب الوطني الأول الذي حقق ثاني أفضل مشاركة للسعودية في تاريخ مشاركات المونديال.

كما توج المنتخب السعودي لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة بكأس العالم للإعاقة الذهنية في السويد؛ وذلك للمرة الرابعة على التوالي، بخلاف استضافة السعودية للعديد من المناسبات العالمية، منها نهائي كأس العالم للشطرنج، ونهائيات كأس العالم للمصارعة WWE، وداكار الدولي 2020، وجميعها لفتت أنظار العالم بالتنظيم المبهر والرائع الذي أثبت كفاءتنا وقدرتنا على استضافة المحافل العالمية، وأخيرًا حقق الهلال السعودي كأس آسيا وتأهل للعالمية.