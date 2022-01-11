استعدادًا لمواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر.. ريال مدريد يصل الرياض

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد العاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، غدًا، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.



وتضم قائمة ريال مدريد، التي أعلنها المدير الفني كارلو أنشيلوتي، 24 لاعبًا، هم:

"تيبو كورتوا، أندري لونين، فويدياس، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، داسيلفا مارسيلو، فيرلاند ميندي، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، سيبايوس، إيسكو، إدواردو كامافينجا، إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، ورودريجو".