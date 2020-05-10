تفاعلاً مع فيديو انتشارها.. "البيئة" تكافح "ديدان فيفاء" بفرقة ميدانية للرش الأرضي

ليس لها أي ضرر على السكان.. وظهرت سابقًا في العارضة

تفاعل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان مع مقطع فيديو، يظهر فيه انتشار ديدان في محافظة فيفاء.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطع فيديو، يُظهر انتشار الديدان بشكل لافت وغير مسبوق شرق محافظة فيفاء.

وتفصيلاً، نفّذت وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز بلغازي صباح اليوم الأحد حملة مكافحة واسعة، شملت مواقع عدة، ظهرت فيها الديدان.

وأكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان لـ"سبق" أن وحدة الوزارة ببلغازي قامت بإرسال فرقة ميدانية للرش الأرضي اليوم الأحد الموافق 17/ 9/ 1441؛ وذلك لرش موقع ظهور نوع من الديدان في المخافة التابعة لمحافظة فيفاء.

وردًّا على تساؤلات "سبق" حول تفسير ظهورها بهذه الأعداد الكثيرة، وهل لها تأثير على البيئة؟ أفاد "فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان" بأن هذا النوع من الديدان يتبع ذوات الألف رِجل من شعبة مفصليات الأرجل، Arthropoda صف Diplopoda، وتأتي في بداية مواسم الأمطار والخريف، وتعيش في الأماكن الرطبة والغنية بالمادة العضوية، وليس لها ضرر على السكان.

وقال الفرع: ظهرت هذه الديدان سابقًا العام الماضي في محافظة العارضة في قريتَي الدحن والخشل، وتم عمل المكافحة الميدانية لها.