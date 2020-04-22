"تعليم الأفلاج" تعقد اجتماعها الأول للاستعداد للعام الدراسي القادم

عبر برنامج الاتصال المرئي "الزوم"

عقدت إدارة تعليم الأفلاج مساء اليوم الأربعاء اجتماعها الأول للاستعداد للعام الدراسي القادم 1441 ـ 1442هـ من خلال برنامج الاتصال المرئي "الزوم".

وناقش الاجتماع خطة الاستعداد للعام الدراسي حول سد الاحتياج والمقاعد الإشرافية والإجراءات المتعلقة بذلك وتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ومستجدات انتقال الطلاب من الصف الحالي إلى الصف الذي يليه وبرمجتها في نظام نور، وخطة خدمات الطلاب ومخصصات العام القادم واستعداد التجهيزات المدرسية والبرامج المدرجة في خطة العمل.

وهنأ مدير الإدارة الدكتور محمد إبراهيم آل مغيرة الحضور بالشهر الكريم مشيدًا بأمانة التعليم للترتيب لهذا الاجتماع عن بعد عبر برنامج الزوم.

وثمّن "آل مغيرة" للأقسام بتعليم الأفلاج التي واصلت أعمالها دون انقطاع خلال تعليق العمل ومنها الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية والتدريب التربوي والإشراف التربوي والإعلام التربوي والمباني والصحة المدرسية والعديد من الأقسام الأخرى، مؤكدًا في الوقت نفسه لكل الأقسام بضرورة الاستعداد للعام الدراسي القادم وإنهاء الأعمال التي يمكن إنهاؤها عن بعد لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد 1441 ـ 1442هـ .

وشهد الاجتماع استعراض رئيس قسم الأمانة عبدالله فهد آل صقر العديد من المحاور ومراحل الرصد في برنامج الاستعداد.

واختتم الاجتماع بطرح العديد من التوصيات المتعلقة بالاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم من خلال تقنية التعامل الإلكتروني.