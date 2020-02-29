قطر تعلن تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

لمواطن ثلاثيني عاد من إيران مؤخراً

أعلنت قطر، السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا".

وقالت وزارة الصحة القطرية: إن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاماً، كان قد عاد من إيران مؤخراً.

وأوضحت الوزارة وفقاً لما نقلته "سي إن إن" عن وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن المصاب عاد للبلاد "ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم أول أمس الخميس، مشيرةً إلى أنه قد تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وهو في حالة صحية مستقرة".

وأضافت: "هذا الأمر كان من المتوقع حدوثه؛ نظراً لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة، ونظراً للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول"، مؤكدةً أنها "بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض، وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة، وأنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يدل على انتشار الفيروس في البلاد".