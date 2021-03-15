أول "مزاد مرئي" بالمملكة.. إقبال كبير "عقارات مميزة والمبيعات 133 مليوناً"

إشادات بالتنظيم والمشاهدات 4 ملايين.. و"الرشيد": دليل قوة الاقتصاد السعودي

أعلنت شركة "إتقان" العقارية، عن نجاح تنفيذ وإدارة أول مزاد علني مرئي عبر البث المباشر لعدد من القنوات الفضائية والمنصات الرقمية لبيع أربعة عقارات استثمارية مميزة في مدينتي الرياض وجدة؛ حيث وصلت المبيعات إلى 133.057.107 ريال.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان" العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن المزاد المرئي جاء نظراً لظروف جائحة كورونا، والتزاماً بإجراءات التباعد الاجتماعي؛ حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

وأوضح "الرشيد" أن المبيعات وصلت في المزاد المرئي الأول إلى 133.057.107 ريالات، حيث تم بيع مستودع جدة بـ 16.275.000 ريال وتبلغ مساحته 25.000 متر مربع، ويقع في حي السروات في محافظة جدة، فيما وصل المزاد الثاني لمجمع العليا بـ23،625،000 ريال، وتبلغ مساحته بـ5.965.65 متراً مربعاً، ويضم: (17 معرضاً، و40 شقة، وملحقين).

وأضاف: "أما أرض الخالدية فقد تم بيعها بمبلغ 35.932.107 ريالات بمساحة تُقَدّر بـ32.904 أمتار مربعة تقع في التقاء طريق الخرج مع الطريق الدائري الجنوبي، أما عمارة البطحاء الجديدة حيث تم البيع بـ 57.225.000 ريال، وتبلغ مساحتها 3.153.97 متراً مربعاً، تضم: (26 مكتباً، و27 معرضاً و70 شقة، ومستودعين)".

وقال "الرشيد": إن المزاد المرئي حظيَ بمشاهدات عالية عبر القنوات الفضائية (الساحة، المرقاب، الوسام)، ووسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث تجاوزت المشاهدات للحملة والبث المباشر للمزاد المرئي أكثر من أربعة ملايين مشاهدة ولله الحمد؛ مما أسهم في إنجاح المزاد بأعلى المستويات وبمشاركة للمزايدين من الرياض وجدة والقصيم؛ حيث وظفت الشركة الوسائل الرقمية في المزايدة على الهواء مباشرة في منصتي "زووم" و"واتساب".

وأشار إلى أن قطاع العقار يشهد إقبالاً كبيراً في ظل دعم القيادة الرشيدة؛ إذ يعتبر الاستثمار الآمن، مشيراً إلى الحراك الذي شهده السوق العقاري، وانتعاشه بعد تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 15% إلى 5%؛ ما يعطي دلالة على قوة الاقتصاد السعودي.

وبين "الرشيد" أن المزاد شهد إقبالاً كبيراً جداً من رجال الأعمال والراغبين في الحصول على تلك المزادات، مشيراً إلى أن ذلك دليل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.

وفي ختام تصريحه، رفع "الرشيد" الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على دعمهما واهتمامها للقطاع العقاري، مما أسهم في ارتفاع السوق العقاري بالمملكة، كما شكر رجال الأعمال والمستثمرين الذين كانوا سبباً في إنجاح المزاد المرئي الأول، سائلاً الله أن يحفظ الوطن والقيادة من كل سوء ومكروه.