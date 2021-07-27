مكة.. نجاح سادس عملية زراعة قلب صناعي لـ "خمسيني" بالمدينة الطبية

فريق جراحة كامل ونخبة استشاريين.. جلسات تثقيفية مكثّفة للمريض وذويه

نجح مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، مع الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، في إجراء سادس عملية زراعة قلب صناعي بالمدينة الطبية لمريض بالعقد الخامس من العمر كان يعاني ضعفاً في الجانب الأيسر بعضلة القلب.

وفي التفاصيل؛ أجريت العملية بوساطة فريق جراحة القلب المتكامل بإشراف فريق طبي يشمل نخبة من استشاريي القلب من مختلف التخصصات وفريق متخصّص من التخدير والتمريض، إضافة إلى فريق جراحة القلب وكذلك فريق رعاية القلب المفتوح لحاجة هؤلاء المرضى بعد زراعة هذا النوع من الأجهزة من رعاية متخصّصة على أعلى مستوى من الإمكانات البشرية من أطباء وتمريض وأخصائيي تنفس صناعي وتغذية، إضافة إلى تجهيزات الرعاية المتقدمة، وهو ما يطلق عليه HEART TEAM.

وأوضحت المدينة الطبية أنه بعد عملية الاختيار والتقييم يتم عمل جلسات تثقيفية مكثّفة للمريض وذويه ويكون أحد أفرادها عضواً فاعلاً بالعائلة ومشاركاً في تقديم الرعاية للمريض، إضافة إلى الزيارات المنزلية المتعدّدة لتهيئة البيئة المناسبة بالمنزل لما قبل وبعد إجراء العملية، وكذلك المشاركة الفاعلة والمهمة لفريق متكامل من مكافحة العدوى لتهيئة المشفى لمثل هـؤلاء المرضى والتأكّد من سلامتهم وخلو المنطقة من أيّ أمراضٍ معدية والمشاركة بالبروتوكولات المعدة لمثل هذه البرامج.

وتكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد والمنة، وبعد استقرار حالة المريض، غادر العناية المركزة إلى قسم تنويم جناح القلب دون أي مضاعفات ليخرج بعدها الى منزله بصحة وعافية وبمتابعة مستمرة بالعيادات الخارجية للاطمئنان على حالته الصحية باستمرار.

ويتميز مركز القلب بالمدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالٍ وإمكانات على أحدث مستوى يضاهي مثيلاتها بالعالم بدعمٍ كبيرٍ توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوّار بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية المملكة الطموحة.