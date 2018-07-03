إنجلترا في مواجهة كولومبيا.. ومغامرة لسويسرا أمام السويد

في اليوم الأخير لمباريات دور الـ16 للمونديال

تتواصل اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كأس العالم في يومها العشرين ( مباريات دور الـ 16 )؛ إذ تُلعب مباراتان في غاية القوة، الأولى بين سويسرا والسويد والثانية تجمع إنجلترا بكولومبيا.

سويسرا والسويد

تنطلق في تمام الساعة الخامسة عصراً المباراة المرتقبة بين منتخب سويسرا ومنتخب السويد ضمن مباريات دور الستة عشر في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب سانت بطرسبرج المعروف باسم "زينيت أرينا".

يدخل المنتخب السويدي بعد أن تصدر المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب المكسيك المتوصف للمجموعة بنفس عدد النقاط ضمن المجموعة التي شهدت المفاجأة الكبرى بالمونديال وهي خروج المنتخب الألماني من الدور الأول باحتلاله لثلاث نقاط يتزيل بهم المجموعة متساوياً في النقاط مع المنتخب الكوري.

بدأ منتخب السويد مشواره بالمجموعة بانتصاره على منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد، ومن ثم هُزم في اللقاء الثاني على يد المانشافت بهدفين مقابل هدف، ولكن استطاع أن يقصي المنتخب المكسيكي في الجولة الثالثة والأخيرة وينتصر بثلاثية رائعة وضعته في صدارة المجموعة السادسة لمواجهة وصيف المجموعة الخامسة.

على الجانب الآخر بدأ منتخب سويسرا أولى لقاءاته بتعادل رائع مع منتخب البرازيل بنتيجة (1-1)، ومن ثم استكمل رحلة التأهل بانتصار رائع على منتخب صربيا بهدفين مقابل هدف، ليخوض الجولة الثالثة أمام منتخب كوستاريكا الذي قدم مباراة رائعة أمام الشفايتزر ناتي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2)، ليتأهل المنتخب السويسري كوصيف للمجموعة لمواجهة بطل المجموعة السادسة، فيما تأهل منتخب البرازيل متصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط لمواجهة وصيف المجموعة السادسة وهو منتخب المكسيك.

إنجلترا وكولمبيا

تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً مباراة إنجلترا وكولومبيا ضمن منافسات دور الستة عشر في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب سبارتاك بمدينة توشينيو.

يدخل منتخب الأسود الثلاثة بعد أن حل كوصيف للمجموعة السابعة برصيد 6 نقاط جمعهم من أولى جولات المجموعة، بعدما انتصر في الجولة الأولى على المنتخب التونسي بهدفين مقابل هدف، ليستكمل مشوار ضمان التأهل عبر الجولة الثانية، والتي انتصر فيها على منتخب بنما بستة أهداف كاملة مقابل هدف وحيد فقط لمنتخب المد الأحمر، ليدخل مباراة الجولة الثالثة ضد منتخب بلجيكا، والذي استطاع أيضاً أن ينتصر في كلا الجولتين اللتين خاضهما في البداية، لتصبح المباراة بينهما لتحديد الصدارة فقط، واستطاع فيها منتخب الشياطين الحُمر الانتصار على منتخب إنجلترا بهدف دون رد لينتزع الصدارة من المنتخب الإنجليزي.

يدخل منتخب كولومبيا المباراة بعدما تصدر المجموعة الثامنة، وهي المجموعة التي تُعد من أقوى المجموعات، حيث لم يتم تحديد المتأهلين أو البطل من الوصيف سوى في الجولة الثالثة والأخيرة، فبعد أن دخل المنتخب اللاتيني بخسارة غير متوقعة في الجولة الأولى أمام منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف، استطاع أن يستعيد فرصة في التأهل في الجولة الثانية بانتصاره على منتخب بولندا بثلاثية نظيفة دون رد، ومن ثم استطاع أن ينتصر أيضاً على منتخب السنغال في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، ليتأهل كمتصدر للمجموعة برصيد 6 نقاط كاملة، فيما تأهل منتخب الساموراي الأزرق كوصيف للمجموعة.