الطالبة مها عبدالقادر تحصل على المركز الأول في مسابقة الملصق التوعوي

حصلت الطالبة مها عبدالله بن عبدالقادر من كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود على المركز الأول في فرع "الملصق التوعوي" في المسابقة التثقيفية والتوعوية بفيروس كورونا التي أطلقها برنامج الطلبة ‫#المتفوقين_والموهوبين بـ ‫#جامعة_الملك_سعود لطلاب وطالبات الجامعة.

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