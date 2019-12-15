تفتت مفصلها 5 أجزاء.. جراحة تنجح في إعادة بناء عظام كتف مريضة بينبع

تعرضت لانزلاق وتعاني هشاشة وآلامًا حادة والأشعة المقطعية قادت للتشخيص

أسهم -بفضل الله- فريق طبي من قسم جراحة العظام بمستشفى ينبع العام، في إعادة بناء عظام مفصل متفتت لكتف مريضة مصابة بهشاشة العظام تعرضت للانزلاق؛ حيث كانت تعاني من ألم حادّ بمنطقة الكتف مع وجود تورم.

وبعد إجراء أشعة مقطعية لمنطقة الكتف، تَبَيّن تفتت عظام المفصل إلى خمسة أجزاء؛ حيث قرر الأطباء إجراء عملية جراحية لإعادة بناء المفصل عبر تثبيت الأجزاء المفتتة بالمسامير وشرائح التيتانيوم، تكللت بالنجاح.

مستشفى ينبع العام فريق طبي

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15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441 01:30 PM

تعرضت لانزلاق وتعاني هشاشة وآلامًا حادة والأشعة المقطعية قادت للتشخيص

تفتت مفصلها 5 أجزاء.. جراحة تنجح في إعادة بناء عظام كتف مريضة بينبع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أسهم -بفضل الله- فريق طبي من قسم جراحة العظام بمستشفى ينبع العام، في إعادة بناء عظام مفصل متفتت لكتف مريضة مصابة بهشاشة العظام تعرضت للانزلاق؛ حيث كانت تعاني من ألم حادّ بمنطقة الكتف مع وجود تورم.

وبعد إجراء أشعة مقطعية لمنطقة الكتف، تَبَيّن تفتت عظام المفصل إلى خمسة أجزاء؛ حيث قرر الأطباء إجراء عملية جراحية لإعادة بناء المفصل عبر تثبيت الأجزاء المفتتة بالمسامير وشرائح التيتانيوم، تكللت بالنجاح.

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