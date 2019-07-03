"زهراء مكة" يفتتح منتدى الفنون ويدشن فريقه التطوعي

تخلَّل الحفل تكريم لجميع المشاركات

أقيم معرض "فرحة عيد" ضمن فعاليات مركز الزهراء (لفريق الزهراء للفن التشكيلي - لمسة إبداع)، برئاسة ليلى صدقة مداح، ونائبتها سمر معتوق جستنيه، وذلك يوم الاثنين الموافق 28/ 10/ 1440هـ.

ويعد الفريق التطوعي الذي أطلقه المركز الأول من نوعه؛ حيث ينظم فعاليات تختص بالفن التشكيلي، ويقدم خدمات للجهات الخيرية بمكة المكرمة، وله مشاركات ثقافية متعددة.

وبدا المعرض زاخرًا بأعمال ولوحات فنية ترجمت فيها عددٌ من الفنانات مشاعرَهنّ، وتخلل الحفل فقرات متعددة تصدَّرها القرآن الكريم، وأبيات من الشعر، تلتها كلمة ألقتها رئيسة المجموعة الفنية ليلى صدقة المداح مرحبةً بالحضور وذاكرةً من خلالها أهداف الفريق وما يطمح إليه مستقبلًا.

وذكرت أنه ستتم إقامة الدورات وورش العمل من خلال منتدى الفن التشكيلي بالزهراء وعلى أيدي كفاءات متميزة في الفن التشكيلي لكل الفئات العمرية والاهتمام بالنشء الجديد؛ تمشّيًا مع رؤية المملكة 2030.

تلا ذلك كلمة عضو مجلس الإدارة الدكتورة فريال عواد معوض، التي أشادت بأعمال الفنانات ونجاح المعرض، ومن ثمّ ألقت فائقة البركاتي كلمتها؛ إذ طرحت فيها الكثير من الأفكار التي تعزّز من المجتمع المكي وتعكس صورته المتميزة، وخُتم المعرض بتكريم جميع المشاركات؛ وهن:

الفنانة وفاء محمد النميري.

الفنانة جيهان محمد أزهر.

الفنانة صفية شمس أبو القاسم.

الفنانة سمر معتوق جستنيه.

الفنانة غيداء ماجد يماني.

الفنانة ابتسام شفيق آل بكر.

الفنانة خلود خالد التركستاني.

الفنانة هند موسى بيلا.

الفنانة بشائر الشريف.

الفنانة حنان محمد علي جابر.

الفنانة ربيعة محمد الخضري.

الفنانة نصوحة نور محمد.

الفنانة نبيلة نبيل باز.

الفنانة آلاء فائق بخش.

الفنانة فردوس موسى بيلا.

الفنانة فاطمة حياة أحمد مولوي.

الفنانة وداد محمد حسن.

الفنانة عائشة سينغ تاتمنوك.

الفنانة رانية عبدالرحمن قزاز.

الفنانة جواهر محمد أزهر.

الفنانة حمدة سعد الغامدي.

وبعد ذلك توجهت رئيسة المنتدى والمدعوّون لتدشين المعرض والاستمتاع بما فيه من أعمال ومشاركات فنية، واختتم الحفل في تمام الساعة ٩ مساء.

وشكر رئيس مركز الزهراء عصام البركاتي الجميع على الجهود المبذولة وتعاونهم الدائم، موضحًا أن للمركز عشرةَ منتديات، قريبًا يكتمل افتتاح عقدها، وهذه المنتديات تقدم خدمات اجتماعية متميزة وتنظم العمل التطوعي وتبدع فيه.