داخل الطائف.. صدّق أو لا تصدّق شبكة stc معدومة في حي الحلقة الغربية

السكان صعّدوا شكاواهم وقوبلت بالوعود الزائفة والحلول غائبة منذ سنوات

رغم امتداد شبكة شركة الاتصالات السعودية وتغطيتها الواسعة لمناطق برية شاسعة وطرق صحراوية ومناطق غير مأهولة بالسكان، إلا أنها تغيب غياباً تاماً عن أجزاء من حي الحلقة الغربية بمحافظة الطائف -حسب شكوى سكانه- من عدم توفر شبكة شركة الاتصالات السعودية، وانعدام خدماتها بالحي المجاور لطريق الطائف-المطار.

يقول المواطن "هذال محمد الاكلبي": إن الحي وتحديداً في المنطقة القريبة من قصر الشوق للاحتفالات، يعاني من عدم توفر شبكة الاتصالات السعودية منذ سنوات طويلة مبيناً أن الشركة استشعرت هذا الخلل قبل ٤ سنوات، ووفرت برجاً متنقلاً وتمت خدمة السكان، لكن سرعان ما تم سحب البرج، وما زال السكان يعانون من عدم توفر الشبكة.

وأضاف: "قدّمنا عدة شكاوى للشركة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأخيراً وزارة الاتصالات، ورغم الاعتراف بوجود الخلل إلا أن الحل غائب".

وأكد "الأكلبي" أن الشركة تقابل الشكاوى بالوعود الزائفة التي لا تنفذ منذ سنوات طويلة، مطالباً هيئة الاتصالات بالتدخل وإلزام الشركة بتوفير برج يخدم الحي الذي يقطنه آلاف السكان".

ويشاركه الحديث المواطن محمد غزاي العتيبي مشيراً إلى أن السكان ملزمون بسداد فواتير خدمات لا يستفيدون منها، ولجأوا إلى شركات الاتصالات الأخرى؛ للاستفادة من خدمة الاتصال، خاصة عند حدوث حالات طارئة لا سمح الله".

وقال: "عند محاولة الدخول على الخدمات الإلكترونية الحكومية أو مواقع البنوك يضطر المواطن للخروج من منزله، والذهاب للطريق السريع؛ بحثاً عن شبكة لوصول رسالة نصية على هاتفه الجوال، وهذه معاناة يومية يعانيها سكان الحي".

وناشد السكان المسؤولين بوزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التدخل وإلزام الشركة بتوفير برج يخدم سكان الحي الذي تتوفر فيه مدارس ومجمعات حكومية ويقطنه آلاف السكان.