بالفيديو .."متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 19% مواطنون و81% غير سعوديين

139 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد الموافق 2020/05/03 م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 19% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 81% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 139 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 369 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 4134 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 184 متوفى.

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