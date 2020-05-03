بالفيديو .."متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 19% مواطنون و81% غير سعوديين

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد الموافق 2020/05/03 م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 19% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 81% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 139 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 369 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 4134 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 184 متوفى.
139 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد الموافق 2020/05/03 م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 19% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 81% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 139 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 369 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 4134 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 184 متوفى.