بعد أسبوع من الارتفاع.. المملكة تسجل انخفاضاً ملموساً في الحالات الحرجة اليومية

سجلت 12 حالة فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت المملكة، اليوم، انخفاضاً ملحوظاً في عدد الحالات الحرجة اليومية من جراء فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 12 حالة حرجة فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت المملكة قد شهدت ارتفاعاً كبيراً في أعداد الحالات الحرجة خلال الأيام الماضية، والتي بلغ مجموعها حتى الآن 1693 حالة.