المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساءً

"الأرصاد": مصحوبة بنشاط للرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ للرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظتَي العلا والعيص.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة التاسعة مساءً.