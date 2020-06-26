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بلا وفيات.. بلغ عدد المتعافين 78439 حالة حتى الآن

الصين: تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصينية، اليوم، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيس إلى 83462 حالة.

وذكرت السلطات الصحية الصينية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي الوفيات عند 4634 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 78439 حالة حتى الآن.