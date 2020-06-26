الصين: تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

بلا وفيات.. بلغ عدد المتعافين 78439 حالة حتى الآن

سجلت السلطات الصينية، اليوم، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيس إلى 83462 حالة.

وذكرت السلطات الصحية الصينية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي الوفيات عند 4634 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 78439 حالة حتى الآن.

الصين فيروس كورونا الجديد

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26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 01:34 PM

بلا وفيات.. بلغ عدد المتعافين 78439 حالة حتى الآن

الصين: تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت السلطات الصينية، اليوم، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيس إلى 83462 حالة.

وذكرت السلطات الصحية الصينية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي الوفيات عند 4634 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 78439 حالة حتى الآن.

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