أمير القصيم يُكَرّم مدير فرع الموارد البشرية

كرّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود في مقر الإمارة، ظهر يوم الخميس 1/ 3/ 1443هـ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم د.فهد بن محمد المطلق.
جاء ذلك في إطار تكريم الجهات الراعية والمساندة لبرنامج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كرّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود في مقر الإمارة، ظهر يوم الخميس 1/ 3/ 1443هـ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم د.فهد بن محمد المطلق.
جاء ذلك في إطار تكريم الجهات الراعية والمساندة لبرنامج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.