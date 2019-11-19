على ارتفاع 50 م.. مطعم معلق يجذب الزوار في "موسم الرياض"

الطول المسموح للفرد 130 سم فما فوق.. ويمنع دخول النساء الحوامل

حقق موسم الرياض رغبة عشاق المرتفعات من خلال فعالية عشاء في السماء التي أقيمت في ونتر وندر لاند الرياض.

وتهدف هذه التجربة المبتكرة للارتفاع عن سطح الأرض بما يقارب 50 متراً على منصة معلقة، للاستمتاع بعشاء فاخر عبر ثماني رحلات يومياً كل ساعة رحلة يوجد بها 32 مقعداً في كل رحلة, حيث يستمتع الجميع بعشاء فاخر وقهوة يقدمها أحد المطاعم المتخصصة.

وتعد تلك الفعالية إحدى فعاليات موسم الرياض النوعية والجاذبة للزوار، كونها مختلفة في الفكرة والعرض ووثقت عدسة واس التجربة المشوقة.

وتقدم الشركة المشغلة لهذا المطعم شروطاً للعبة بحيث يكون الطول المسموح للفرد المشارك 130 سم فما فوق ويمنع دخول النساء الحوامل ومن يخشون الارتفاعات، كما يمنع التدخين في جميع أرجاء المطعم إلى جانب عدم اصطحاب الأطعمة والمشروبات من خارج المطعم وعدم العبث بحزام الأمان واتباع التعليمات خلال فترة الرحلة.

ويمكن للزائر والراغب في خوض التجربة أن يقدم من خلال تطبيق موسم الرياض على الفعالية وحجز التذكرة وتتبّع تعليمات المواعيد كي يستفيد من المغامرة الشيقة.