لتعزيز التنمية.. أمانة الشرقية تطرح ٣٧ فرصة استثمارية

مختلفة الأنشطة.. ومن أبرزها إنشاء تشغيل مرسى بحري

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح ٣٧ فرصة استثمارية مختلفة الأنشطة كدفعة جديدة، ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية المزمع طرحها خلال العام الميلادي الجاري، والبالغ عددها ٤٢٠ فرصة استثمارية في مختلف المجالات ومختلف مدن ومحافظات المنطقة.



وتنوعت الفرص ما بين مواقع لإنشاء مطعم وفرص أخرى استثمارية بحرية لإنشاء وتشغيل مرسى بحري، وغيرها من مواقع استثمارية متنوعة.



وكشفت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح ٣٧ فرصة استثمارية في حاضرة الدمام، مختلفة الأنشطة والمساحات؛ تعزيزًا لمسيرة التنمية والخدمات في المنطقة ودعم رواد الأعمال والمستثمرين.



وقال وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: الأمانة طرحت ٣٧ فرصة استثمارية في حاضرة الدمام، متنوعة الأنشطة، تهدف لتنمية المنطقة اقتصاديًا وسياحيًا وخدميًا والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج "جودة الحياة" أحد برامج رؤية المملكة 2030، ودعمًا لرواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة بفرص مبتكرة .



وأضاف: وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة، قامت بالعمل على إعداد الدراسات الكاملة لهذه الفرص والتي تضمنت عددًا من المزايدات المطروحة، لعدد من المواقع المميزة لإقامة أنشطة ترفهية تجارية في مدينة الخبر، إضافة إلى مواقع للاستثمار في مجالات الترفيه البرية.



وأكد على أهمية تلك المشاريع في خدمة المنطقة خدميًا وسياحيًا وجعلها إحدى روافد السياحة العالمية، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم السياحة والمساهمة في تحقيق جودة الحياة.



وأشار "الصفيان" إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات الخدماتية والتجارية والعقارية والترفيهية، في إطار جهودها لدعم رجال ورواد الأعمال وتنمية للمنطقة.



ودعت أمانة المنطقة الشرقية عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة لتصفح بوابة الأمانة الرقمية www.Eamana.gov.sa والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات، أو عن طريق بوابة الاستثمار البلدي "فرص"؛ أو الاستفادة من الباقة الخدماتية التفاعلية لتطبيق "استثماري" على الأجهزة الذكية الهادف إلى الاطلاع على كل جديد من الفرص الاستثمارية، والمواقع الاستثمارية الشاغرة بكل شفافية، بالإضافة إلى التواصل إلكترونيًا مع وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، والمشاركة في مقترحات وتحديد أولويات الاستثمار بالمنطقة؛ مما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل.