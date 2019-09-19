فريق طبي جراحي بمركزي جازان ينقذ حياة مصاب في عضلة القلب

تم نقله لغرفة العمليات وعن طريق شق الصدر تبين إصابته بجرح عميق

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى الملك فهد المركزي من إنقاذ حياة شخص تعرض لإصابة في عضلة القلب، حيث كان يعاني من صعوبة في التنفس وهبوط في الدورة الدموية نتيجة الإصابة.



وعلى الفور قام فريق الجراحة المناوب بعمل الإسعافات الأولية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتي تضمنت أشعة صوتية للبطن لتوضيح أي تجمع دموي حول القلب (Pericardial view in FAST) واتضح وجود تجمع دموي يدعى بـ (اندحاس التامور) تجمع الدم في غشاء التامور المحيط بالقلب مما يعيق حركة القلب الإرتخائية، ويتسبب بهبوط حاد في الدورة الدموية والوفاة لخطورته.



وقد تم نقله لغرفة العمليات وعن طريق شق الصدر تبين إصابته بجرح عميق في عضلة القلب تمت خياطته وإيقاف النزيف.