في أقل من 72 ساعة.. "الصحة" توفِّر طائرة خاصة لإعادة الطفلة "خبراني" إلى أبها

أسرتها أكدت أن ذلك يدل على حرص القيادة واهتمامها بالمواطن وخدماته

أعادت طائرة خاصة أمس الاثنين، وفرتها وزارة الصحة، الطفلة ابتهال الحسن خبراني، التي تعاني ضمورًا في المخ، إلى أبها بعد إتمام مراجعتها في أحد المستشفيات بمدينة الرياض.

وتفصيلاً، كانت وزارة الصحة قد وفرت قبل يومين أيضًا طائرة خاصة وطاقمًا لنقل الطفلة وأسرتها من أبها إلى العاصمة الرياض بعد أن حاول والدها تأجيل الموعد نظرًا للظروف الراهنة في ظل جائحة كورونا.

وقدمت أسرة "الخبراني" شكرها لحكومتنا، وللقيادة الرشيدة التي جعلت المواطن أولاً، ولوزارة الصحة وكل منسوبيها، وصحة عسير، وقالت: "هذا إن دل فإنما يدل على حرص القيادة على المواطن واهتمامها به، والحث على تقديم كل الخدمات له، سواء الصحية أو غيرها".

مشيرة إلى أنه "يجب أن نحمد الله على أننا من أبناء هذا الوطن المعطاء، الذي لم تشغله الجائحة العالمية عنا".

وقال الحسن علي خبراني إن لدى طفلته "ابتهال"، التي تعاني ضمورًا، موعدًا مجدولاً مسبقًا في مدينة سلطان للخدمات الإنسانية بالرياض، وأنه تواصل في ظل الأزمة الحالية قبل نحو أسبوع مع وزارة الصحة للاستفسار عن طريقة التصريح، وكان تعديل موعدها من ضمن الخيارات التي سيتخذها، وخصوصًا أنه لا يستطيع السفر بها برًّا نظرًا لطول المسافة، ولظروفها الصحية، وإيقاف الرحلات الداخلية مؤقتًا.

وأشار والد الطفلة إلى أن الوزارة طلبت منه بيانات الطفلة، وفي غضون ساعات تواصلت معه، وأخبرته بأن طائرة إخلاء خاصة بطاقمها الطبي ستحضر لنقلها برفقة أسرتها إلى الرياض، ومن ثم العودة بهم إلى عسير بعد انتهاء المراجعة.

وأضاف: "لم يتوقف الأمر هنا، بل ظلت وزارة الصحة تتابع وتتواصل معي بشكل مستمر وشبه يومي حتى حضرت الطائرة أمس السبت". لافتًا إلى أنه تم نقلها عن طريق إسعاف إلى المطار، وإجراء الفحوص الطبية له وللطفلة ولوالدتها للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.